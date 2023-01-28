«Персональный ад»: Теона Дольникова поделилась воспоминаниями о самом болезненном моменте из прошлого

Исполнительница Теона Дольникова рассказала, как пережила смерть избранника.

Около восьми лет назад певица столкнулась с невыносимой болью от утраты любимого человека. Актер Никита Быченков умер от разрыва сердца на гастролях.

«Как выглядел мой персональный ад? Лет восемь назад умер мой молодой человек. Это, наверное, был самый жестокий момент», – призналась Теона.

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Дольникова отметила, что людей не учат безболезненно реагировать на смерть близких.