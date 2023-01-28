«Такой подарочек не каждая молодуха получит»: жирный куш Серябкиной от мужа поразил Миро

«Такой подарочек не каждая молодуха получит»: жирный куш Серябкиной от мужа поразил Миро

Ольга Серябкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Супруг певицы не экономит на любимой, что не осталось без внимания известной блогерши.

Накануне Нового года певица Ольга Серябкина получила шикарный подарок от мужа. По слухам, Георгий Начкебия презентовал любимой жене особняк площадью почти 600 квадратов и стоимостью почти 300 миллионов рублей. Акула пера Лена Миро не смогла промолчать.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

«37 лет женщине, а такой подарочек не каждая молодуха получит», — считает блогер.

Она отметила, что Серябкина приняла правильную тактику в отношениях с мужем — не показывает его, не распространяется о личной жизни, и в результате получает дорогущие подарки.

«Ты, Серябкина, держись такого мужа. Редкий человек тебе попался -- не каждой так повезет», — подытожила Миро на странице своего «ЖЖ».

Ранее Ольга Серябкина показала сына Луку. Мальчишка только-только научился ходить.

Читайте также