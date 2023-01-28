«Такой подарочек не каждая молодуха получит»: жирный куш Серябкиной от мужа поразил Миро

Накануне Нового года певица Ольга Серябкина получила шикарный подарок от мужа. По слухам, Георгий Начкебия презентовал любимой жене особняк площадью почти 600 квадратов и стоимостью почти 300 миллионов рублей. Акула пера Лена Миро не смогла промолчать.

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«37 лет женщине, а такой подарочек не каждая молодуха получит», — считает блогер.

Она отметила, что Серябкина приняла правильную тактику в отношениях с мужем — не показывает его, не распространяется о личной жизни, и в результате получает дорогущие подарки.

«Ты, Серябкина, держись такого мужа. Редкий человек тебе попался -- не каждой так повезет», — подытожила Миро на странице своего «ЖЖ».

Ранее Ольга Серябкина показала сына Луку. Мальчишка только-только научился ходить.