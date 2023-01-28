Неожиданно и очень приятно! Старшая дочка потрясла Климову в день ее рождения

Лучший подарок — тот, что сделан своими руками. Именно так сочли дети актрисы Екатерины Климовой, готовясь отмечать ее 45-летие.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

Праздничный день знаменитость встречала в кругу близких, родных и друзей, но и про работу не забыла: сразу после банкета звезда «Грозовых ворот» отправилась в театр. Кругом артистку поздравляли и дарили подарки.

Климова отмечает, что в этом году получила особенно много подарков, но самые теплые и душевные презенты были от семьи.

Здесь звезда выделила старшую дочь Елизавету: 20-летняя наследница актрисы испекла настоящий кулинарный шедевр.

«Мама мне напекла пирогов, сделала холодец, дети нарисовали открытки. Лиза тоже испекла пирог. У меня очень хороший был, душевный юбилей», — поделилась Климова с «Пятым каналом».

Напомним, у 45-летней Екатерины Климовой четверо детей от трех разных мужей: старшую Елизавету (20 лет) актриса родила от бизнесмена Ильи Хорошилова, сыновей Матвея (16 лет) и Корнея (14 лет) — от Игоря Петренко, а младшую дочку Беллу (7 лет) от Гелы Месхи.