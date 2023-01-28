«Помогают определенные гаджеты»: Виталий Гогунский сообщил об ухудшении состояния Бориса Корчевникова

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский рассказал новые подробности о состоянии Бориса Корчевникова.
Актер сообщил, как с помощью специального оборудования телеведущий может понимать речь собеседника. Напомним, летом 2022 года Корчевников перенес операцию на слуховом нерве.
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«Ему помогают определенные гаджеты, читают то, что я говорю. Устройства считывают мою речь и ему в письменном виде сразу представляют. Борис Корчевников – Бетховен нашей журналистики», – заявил Виталий Гогунский в беседе с blitz.plus.
Напомним, ранее телезрители заметили, как ведущему Борису Корчевникова тяжело формулировать вопросы. Мимика и речь артиста сильно изменились.