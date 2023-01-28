Натянула отрепье и оголила плоть: Клава Кока показала свои дырки

Певица Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, не торопится возвращаться в Россию. Артистка весь январь колесит по миру: Штаты, Мексика, Дубай, Гонконг – она спустила целое состояние на поездки.

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В Китае артистка посетила Диснейленд, много гуляла по красивым улицам, а также щеголяла нарядами. В этот раз Клава натянула на себя отрепье, называемое топом, и показала на селфи, как выглядит. Дырки на одежде не предполагают наличие нижнего белья, потому что телеса должны быть открыты по максимуму. Это не первый спорный наряд модницы, таких образов у нее накопилось множество.