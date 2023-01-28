«Это стало «последней каплей»»: Ксения Собчак высказалась о фронтмене группы LittleBig, которого признали иногентом

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что исполнителя Илью Прусикина занесли в реестр иностранных агентов.
Собчак отметила, что скейтборд в виде креста мог стать основанием для включения артиста в список.
Напомним, на Рождество Прусикин* опубликовал в личном микроблоге кадр, на котором позировал верхом на деревянном кресте. Илья использовал предмет с сакральным значением в качестве скейтборда. Общественность негодовала из-за кощунства знаменитости.
«Это стало «последней каплей»», – предположила Собчак в своем микроблоге по поводу случившегося.
* Илья Прусикин внесен Минюстом РФ в список иноагентов.