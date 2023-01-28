«Это стало «последней каплей»»: Ксения Собчак высказалась о фронтмене группы LittleBig, которого признали иногентом

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press 

Телеведущая вспомнила историю, когда музыкант опубликовал провокационный пост на Рождество.

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что исполнителя Илью Прусикина занесли в реестр иностранных агентов. 

Собчак отметила, что скейтборд в виде креста мог стать основанием для включения артиста в список.

Напомним, на Рождество Прусикин* опубликовал в личном микроблоге кадр, на котором позировал верхом на деревянном кресте. Илья использовал предмет с сакральным значением в качестве скейтборда. Общественность негодовала из-за кощунства знаменитости.

«Это стало «последней каплей»», – предположила Собчак в своем микроблоге по поводу случившегося.

* Илья Прусикин внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

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