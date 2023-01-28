Волочкова в общественном месте показала свое нижнее белье: молнию расстегнула на интимном месте – смотрите все

Звезда сцены Анастасия Волочкова после дня рождения занялась своим здоровьем. Она посетила медцентр, чтобы привести организм в порядок и укрепить суставы. Для посещения общественного пространства звезда выбрала достаточно провокационный наряд, но в ее стиле.

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Артистка нарядилась в черное мини-платье на молнии, которую не застегнула на интимном месте – из декольте содержимое вывалилось наружу. Все смогли увидеть, какое нижнее белье надела балерина – черное, с кружевами.

Впрочем, это не первый раз, когда звезда сверкает исподним. На именинах артистка заставила людей краснеть, когда под юбкой у нее едва-едва обнаружились стринги – люди увидели голый зад потому, что Волочкова запрыгнула на Джигурду, и юбочка задралась.