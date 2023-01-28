«Долго еще не было больших гонораров»: Лолита Милявская призналась, что однажды осталась совсем без денег

Исполнительница Лолита Милявская рассказала, как в прошлом отдала крупную сумму денег на реализацию своего проекта. А после чуть не стала банкротом.

Оказалось, Лолита вложила все свои деньги в авторское шоу. И после знаменитость долгое время не могла окупить задуманное.

«146 тысяч долларов я вложила в свое шоу, при этом у меня не было денег на банкеты, меня тогда все спрашивали. Было принято делать банкет после концерта. А у меня было ровно 100 долларов в кармане в потертых джинсах на меня, маму, ребенка и няню», – вспомнила Милявская.

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