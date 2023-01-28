«Долго еще не было больших гонораров»: Лолита Милявская призналась, что однажды осталась совсем без денег

Исполнительница Лолита Милявская рассказала, как в прошлом отдала крупную сумму денег на реализацию своего проекта. А после чуть не стала банкротом.
Оказалось, Лолита вложила все свои деньги в авторское шоу. И после знаменитость долгое время не могла окупить задуманное.
«146 тысяч долларов я вложила в свое шоу, при этом у меня не было денег на банкеты, меня тогда все спрашивали. Было принято делать банкет после концерта. А у меня было ровно 100 долларов в кармане в потертых джинсах на меня, маму, ребенка и няню», – вспомнила Милявская.
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«Я не знала, когда потраченные деньги мне вернутся. У меня долго еще не было больших гонораров. И это шоу я отбивала долго. Оно называлось «Шоу разведенной женщины»», – рассказала Лолита в документальном фильме «Виниры на полку: звезды на мели» канала «Муз-ТВ».
К слову, премьера фильма состоится 28 января в 21:00 по московскому времени.