Лиза Галкина рассказала про птичку в замке: напугалась, а мама Алла растаяла от прелестницы-дочки

Максим Галкин* показал у себя в микроблоге видео с Лизой Галкиной давних времен, еще когда малышка едва умела ходить и разговаривать. Дело было в замке в Грязи, дочка вернулась из сада, и ее встретила мама Алла на пороге. Лиза принялась восторженно рассказывать, что на улице увидала птицу.

«Птичку видела какую-то, мама», - начала рассказывать Лиза. Мама Алла начала расспрашивать, что за птичка: «Какую, маленькую или большую? Сокол? А, галку! Скворец? Он пел песенки тебе? А ты танцевала?».

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Малышка помотала головой: «Нет, прыгала и испугалась, испугалась!». При этом она забавно и активно жестикулировала, округлив глазки, что вызвало умиление у самой Аллы Борисовны, а вслед за ней – и у подписчиков шоумена.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента