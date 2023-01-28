Харламов не сдержался при виде манящей Ковальчук в купальнике и выдал себя: трепетание увидели все!

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Global Look Press

Комик не смог сохранить равнодушие.

Гарик Харламов встречался в Катериной Ковальчук в 2021 году. Но пара перестала афишировать свои отношения, и все решили, что они расстались. Подлила масла в огонь история с «квартирным вопросом» - в конце 2022 года выяснилось, что шоумен до сих пор живет под одной крышей с бывшей женой Кристиной Асмус. И поклонники уверены – красотка Ковальчук просто бросила невнятного бойфренда.

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Однако, судя по всему, между ними отношения продолжаются. Поскольку Харламов не сдержался, когда увидел фото Катерины в купальнице. Он поставил эмодзи «поцелуйчик» под снимком в соцсети, затрепетав от манящего зрелища прекрасной подруги.

Катерина Ковальчук. Фото: соцсети

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