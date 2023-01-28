Новости шоу-бизнеса: Познер объявился в Париже, Саруханов в седьмой раз женился, Воля вернулся на Comedy Club

Саруханов женился в седьмой раз

66-летний певец Игорь Саруханов женился в седьмой раз. Избранницей звезды стала дизайнер Леся Садовская. Как рассказал Игорь Саруханов, они долгое время работали вместе и постепенно деловые отношения перешли в личные.

Познер объявился в Европе

Владимир Познер покинул Россию в прошлом году. В январе 2023-го он объявился на джаз-рауте в Лос-Анджелесе, а накануне – уже в Париже рукоплещет Ренате Литвиновой, также эмигрировавшей из страны.

Воля вернулся в Comedy Club

Павел Воля две недели отсутствовал в шоу Comedy Club. Зрители телепроекта уж было решили, что комика уволили из-за скандала. И оказался бессменный ведущий не таким уж незаменимым – его блестяще заместил Андрей Бебуришвили, выступающий в жанре стенд-апа, как и муж Утяшевой.

Нетребко получила характеристику «быдлячество»

Анна Нетребко грубо ответила подписчице, которая пристыдила ее за пресмыкательство перед европейцами - мол, русских же там не любят, как-то стремно за тебя, Ань. Дива хабалисто отреагировала, отрекшись от кубанских корней. На что Михаил Шахназаров применил слово «быдлячество» при характеристике оперной звезды.