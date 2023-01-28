Сбежала, но на экране все равно светится: Чулпан Хаматову покажут в фильме «Праведник» - премьера в феврале

Ее скандальные заявления в адрес родины, а также плевок в сторону звания «народный артист» не остались незамеченными. Фильм с ее участием «Просточеловек» в конце 2022 года был снят с проката.

Однако, как стало известно KP.RU, фильм с оскандалившейся Хаматовой все-таки покажут на больших экранах. Правда, уже новый. Военная драма «Праведник» стартует в кинотеатрах в в середине февраля, это лента о подвиге офицера Красной армии, который в годы Великой Отечественной войны спас более 200 евреев. Ее снимал в 2021 году, Хаматова играет одну из главных ролей режиссер Сергей Урсуляк.

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