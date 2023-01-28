«С любимыми»: Тимати представил своих избранниц – счастлив и обнимает обеих

Музыкант Тимур Юнусов продолжает свой отдых в жарких тропиках в компании друзей. Туда он взял своих детей Алису и Ратмира. Наследникам рэпер давно привил любовь к серфингу, дочка уже вот-вот превзойдет отца в мастерстве, а сынок только делает первые шаги.

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Сам Тимати отдыхает в компании длинноногой модели, но настоящую любовь, как оказалось, питает к другим. Он снялся в обнимку с серфбордами и поделился фотографией в соцсетях. «С любимыми», - подписал фото счастливый Тимати.