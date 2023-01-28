А отец – Харламов? Актриса Ковальчук предъявила беременный живот – месяц шестой точно

Звезда сериалов «Крепостная» и «Гусар» Катерина Ковальчук прославилась еще и тем, что состояла в отношениях с юмористом Гариком Харламовым. Их роман сошел на нет, наверное, потому, что резидент Comedy Club по сей день живет под одной крышей с бывшей женой.

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Но все подумали, что Ковальчук сейчас беременна именно от Харламова. Звезда в соцсети показала внушительный живот, месяц шестой точно, и загадочно улыбнулась.

Правда, едва ли живот настоящий. Ведь еще пару недель назад Катерина стройной ланью резвилась на побережье индонезийского курорта, свободная и счастливая. Бутафорская беременность, видимо, понадобилась для съемок во втором сезоне «Гусара», в которых актриса сейчас задействована.