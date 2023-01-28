Марина Зудина изумила публику ошеломительным декольте до талии: дива на красной дорожке

Марина Зудина

Марина Зудина. Фото: Global Look Press

Актриса вышла в свет в роскошном платье.

То, что годы не властны над красавицей Мариной Зудиной, актриса вновь продемонстрировала, появившись на красной дорожке кинопремии «Золотой орел». 57-летняя вдова Олега Табакова затмила многих своим нарядом и завладела вниманием прессы своим цветущим видом.

Марина Зудина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro 

Зудина облачилась в бархатное платье в пол, подчеркнувшее ее точеную талию и пышное декольте. Вырез до талии стал настоящей изюминкой, а сетчатая накидка на плечи придала дополнительный шарм.

На вопрос журналистов, в чем секрет ее красоты, звезда блистательно улыбнулась и призналась, что к жизни относится как к любви.

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