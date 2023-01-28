Ей 45? Омолодившаяся Екатерина Климова блеснула красотой – новое лицо стоит около миллиона

Екатерина Климова появилась на красной дорожке кинопремии «Золотой орел» в Москве. Одна из самых красивых актрис российского кинематографа смогла по-настоящему удивить. Цветущая звезда в свои 45 лет теперь выглядит совсем на другой возраст, будто скинула десяток-полтора.

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Специалист по омоложению Ирина Ковалевич профессиональным взглядом оценила внешность Климовой и пришла к выводу, что новая молодость обошлась ей в кругленькую сумму.

«Думаю, она сделала серию процедур. Вполне возможно, что была задействована и пластическая хирургия. Скорее всего, была блефаропластика нижних век. Такая процедура стоит 160 тысяч рублей. Ну и конечно, же «уколы красоты», инъекции ботокса и филлеров, препаратов, которые заполняют морщинки.

А также, если мы сравним со старыми фото Климовой, можно заметить, что форма губ актрисы стала более объемной. Думаю, на новый стиль Екатерина потратила около миллиона рублей», - поведала KP.RU бьюти-эксперт, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич.