Сверкнула «мячиками»: Ивлеева похвасталась откровенным фото - почти топлесс

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева натура скандальная. Девушка известна своими провокационными высказываниями, бурными романами и откровенными фото. Фанаты звезды всячески восхищаются неожиданными образами дивы. Так, на днях она выложила в сеть снимок, на котором дива запечатлена без одежды.

На снимке красотка предстала с гладко зачесанными волосами и аккуратным макияжем. Звезда прикрыла грудь руками, плотно сжав свои «мячики» и обняв себя. Блогерша призывно смотрит в камеру.