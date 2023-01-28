Сверкнула «мячиками»: Ивлеева похвасталась откровенным фото - почти топлесс

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева натура скандальная. Девушка известна своими провокационными высказываниями, бурными романами и откровенными фото. Фанаты звезды всячески восхищаются неожиданными образами дивы. Так, на днях она выложила в сеть снимок, на котором дива запечатлена без одежды.
На снимке красотка предстала с гладко зачесанными волосами и аккуратным макияжем. Звезда прикрыла грудь руками, плотно сжав свои «мячики» и обняв себя. Блогерша призывно смотрит в камеру.
Настя Ивлеева. Фото: соцсети
«Обнимашки с любимым человеком», - игриво подписала фотокарточку Ивлеева.
Многие фанаты пришли в восторг от этого фото. Однако некоторые раскритиковали кадр. Мол, на снимке звезда слишком похожа на Анастасию Волочкову и прической, и образом. Да и в последнее время, как отметили хейтеры, у блогерши слишком много откровенных фото в соцсетях, что также напоминает стиль ведения блога знаменитой балерины.