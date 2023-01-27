Ухудшит жизнь соседям: озвучены последствия несогласованной перепланировки в квартире

Незаконная перепланировка квартиры может снизить надежность здания и ухудшить условия жизни у соседей. О негативных последствиях рассказал эксперт в области разработки проектной и технической документации, инженер Дмитрий Мамин.

Даже небольшие изменения в планировке могут привести к тому, что здание станет значительно менее надежным, отметил он.

«Такие проблемы могут возникнуть при замене перегородок на более тяжелые, не предназначенные проектом. Достаточно часто встречаются случаи, когда строители решают для экономии времени и сил заделать зазоры между перекрытием и перегородкой цементным раствором, а не специальной эластичной демпферной лентой», — объяснил Мамин.

В результате перегородка становится частью несущей конструкции. И велика вероятность, что она покроется трещинами. Это влияет и на конструкционные свойства перекрытия, что может привести к ускорению его износа.

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