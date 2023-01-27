В Москве объявлены лауреаты кинопремии «Золотой орел»

В Москве в эту пятницу, 27 января, состоялась ХХI торжественная церемония вручения премии «Золотой орел».

На соискание премии за 2022 год были выдвинуты российские кинофильмы, впервые публично показанные в России с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года, а также телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в те же даты.

Лидером по числу номинаций (12) стала картина Алексея Сидорова «Чемпион мира». Фэнтези «Сердце пармы» представлено в 10 категориях, военные драмы «Однажды в пустыне» и «Первый Оскар» получили по 7 номинаций, а «Здоровый человек» Петра Тодоровского — 6.

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