В Москве объявлены лауреаты кинопремии «Золотой орел»

В Москве в эту пятницу, 27 января, состоялась ХХI торжественная церемония вручения премии «Золотой орел».
На соискание премии за 2022 год были выдвинуты российские кинофильмы, впервые публично показанные в России с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года, а также телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в те же даты.
Лидером по числу номинаций (12) стала картина Алексея Сидорова «Чемпион мира». Фэнтези «Сердце пармы» представлено в 10 категориях, военные драмы «Однажды в пустыне» и «Первый Оскар» получили по 7 номинаций, а «Здоровый человек» Петра Тодоровского — 6.
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Петр Тодоровский отмечен наградой в номинации «Лучший сценарий» за фильм «Здоровый человек».
Режиссер Денис Чернов получил «Золотого орла» в номинации «Лучший анимационный фильм» за фильм «Финник». В номинации «Лучший монтаж» премии удостоен Александр Кошелев за фильм «Однажды в пустыне». «Золотого орла» в номинации «Лучшая музыка к фильму» получил Артем Васильев — фильм «Чемпион мира».
В номинации «Лучшая работа художника по костюмам» отмечена Екатерина Дыминская — «Сердце пармы». Лучшим актером онлайн-сериала стал Никита Ефремов за роль в картине «Нулевой пациент».
Никита Ефремов. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Лучшим сериалом онлайн-платформы стал фильм «Художник». Актриса Юлия Хлынина получила награду в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» за роль в фильме «Елизавета».
«Сыграть такую великую личность очень ответственно», — призналась Юлия Хлынина со слезами на глазах.
«Золотого орла» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» получила Дарья Балабанова за роль в картине «Здоровый человек». Евгений Миронов удостоен награды за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Сердце пармы».
Евгений Миронов. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro