Список обновился: Минюст признал лидера Little Big Илью Прусикина* иноагентом

Минюст России признал вокалиста музыкальной группы Little Big Илью Прусикина* иноагентом. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Двадцать седьмого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.В. Прусикин*, Ф.Э. Агумава*, Э.Б. Омбадыков*, Р.Р. Кашапов*, а также Д.А. Серенко*», — сказано в сообщении.

На прошлой неделе в список иноагентов включили певицу Монеточку* и руководителя проекта «Гулагу.net» Владимира Осечкина*.

Илья Прусикин* уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.