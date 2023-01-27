В струящемся черном платье: Диана Пожарская в сопровождении Ивана Янковского появилась на публике — редкий случай

В Москве в эту пятницу, 27 января, проходит ХХI торжественная церемония вручения премии «Золотой орел». В числе посетивших ее знаменитостей — звездные супруги и молодые родители Диана Пожарская и Иван Янковский.
Пара ведет довольно закрытую жизнь, не распространяясь о себе и почти не выходя в свет. В последний раз Иван Янковский и Диана Пожарская появлялись на публике год назад, на премьере фильма «Чемпион мира». Теперь же Иван Янковский номинирован на премию «Золотой орел» за роль в этой картине.
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Иван Янковский и Диана Пожарская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
В сопровождении жены, актрисы Елены Лядовой, на церемонии появился еще один номинант на получение «Золотого орла» за роль второго плана в фильме «Чемпион мира» Владимир Вдовиченков. Он назвал картину, которую считает трендовой.
«Чебурашка» — чем не тренд. Столько собрал. Конечно, это трендовое кино», — высказался Владимир Вдовиченков.
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Актриса Анна Снаткина посетила церемонию. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro