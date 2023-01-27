С чокером на шее и в платье, подчеркнувшем живот: беременная жена Сарика Андреасяна вышла в свет

В Москве в эту пятницу, 27 января, проходит ХХI торжественная церемония вручения премии «Золотой орел». Номинанты и гости церемонии собираются в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

В числе первых на красной дорожке светского мероприятия показалась молодая жена режиссера Сарика Андреасяна — Лиза Моряк. Совсем скоро актриса впервые станет мамой.

Лиза Моряк выбрала для появления на публике наряд, который подчеркнул ее формы. Черное платье красиво акцентировало большой живот Лизы Моряк. А чокер на шее придавал образу нотку драматизма.

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