С чокером на шее и в платье, подчеркнувшем живот: беременная жена Сарика Андреасяна вышла в свет

Лиза Моряк

Лиза Моряк. Фото: Global Look Press

Актриса Лиза Моряк блистала на красной дорожке премии «Золотой орел».

В Москве в эту пятницу, 27 января, проходит ХХI торжественная церемония вручения премии «Золотой орел». Номинанты и гости церемонии собираются  в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

В числе первых на красной дорожке светского мероприятия показалась молодая жена режиссера Сарика Андреасяна — Лиза Моряк. Совсем скоро актриса впервые станет мамой.

Лиза Моряк выбрала для появления на публике наряд, который подчеркнул ее формы. Черное платье красиво акцентировало большой живот Лизы Моряк. А чокер на шее придавал образу нотку драматизма.

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Беременная Лиза Моряк. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

Лиза Моряк рассказала, что ее первенец появится на свет ориентировочно 23 февраля. Это будет девочка, имя которой с Сариком Андреасяном они пока не придумали.

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