Денис Матросов развелся с женой: будет жить в разных городах с сыном

Известный актер Денис Матросов в минувший четверг, 26 января, официально развелся с женой. Бракоразводный процесс длился три месяца. У бывших супругов накопилось много претензий друг к другу, но в итоге все спорные моменты были разрешены.
Шестилетний сын Дениса Матросова, Федя, после развода остался жить с мамой, но будет видеться с папой. Вероятно, не очень часто, так как наследник Дениса Матросова и его жена переехали в Подольск.
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«Да, мы развелись, суд определил место жительства Феди с мамой и порядок моего общения с ребенком. Он довольно стандартный: выходные плюс иногда будние дни. С Федей мы постоянно на связи, главное, чтоб расставание родителей не отразилось на наших с ним отношениях. Единственный минус, что бывшая супруга живет в другом городе — в Подольске. Но ничего, не Владивосток же, в конце концов, все вполне рядом», — прокомментировал Денис Матросов.
По материалам «СтарХита».