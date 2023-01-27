Денис Матросов развелся с женой: будет жить в разных городах с сыном

Известный актер Денис Матросов в минувший четверг, 26 января, официально развелся с женой. Бракоразводный процесс длился три месяца. У бывших супругов накопилось много претензий друг к другу, но в итоге все спорные моменты были разрешены.

Шестилетний сын Дениса Матросова, Федя, после развода остался жить с мамой, но будет видеться с папой. Вероятно, не очень часто, так как наследник Дениса Матросова и его жена переехали в Подольск.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».