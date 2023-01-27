Стало известно, кто заменит уволенного звезду «Кухни» Дмитрия Назарова в спектакле «Лес» МХТ имени Чехова

Стало известно, кто выйдет на сцену МХТ имени Чехова вместо уволенного актера Дмитрия Назарова в постановке по пьесе Александра Островского «Лес».
Согласно афише, размещенной на сайте МХТ имени Чехова, роль Геннадия Несчастливцева, которую ранее играл Дмитрий Назаров, исполнит артист Сергей Чонишвили. Спектакль состоится 8 февраля.
Сергей Чонишвили. Фото: Global Look Press
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Напомним, Дмитрий Назаров было уволен из МХТ имени Чехова пару недель назад. Вместе с ним работы лишилась супруга, актриса Ольга Васильева. Дмитрий Назаров позволял себе громкие высказывания о событиях, происходящих в мире.
Вслед за увольнением из театра Назаров потерял и работу в кино. От услуг Дмитрия Назарова отказались создатели фильма «Двенадцать стульев», где он должен был играть Кису Воробьянинова.
Афиша МХТ имени Чехова. Фото: скрин сайта МХТ имени Чехова