Стало известно, кто заменит уволенного звезду «Кухни» Дмитрия Назарова в спектакле «Лес» МХТ имени Чехова

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Напомним, Дмитрий Назаров было уволен из МХТ имени Чехова пару недель назад. Вместе с ним работы лишилась супруга, актриса Ольга Васильева. Дмитрий Назаров позволял себе громкие высказывания о событиях, происходящих в мире.

Вслед за увольнением из театра Назаров потерял и работу в кино. От услуг Дмитрия Назарова отказались создатели фильма «Двенадцать стульев», где он должен был играть Кису Воробьянинова.