«Моя семейка Адамс»: уехавшая из России Лиза Кутузова из «Дома-2» предстала на редком фото с мужем и подросшими детьми

Бывшая участница «Дома-2» Лиза Кутузова входит в число выпускниц реалити-шоу, которые удачно вышли замуж. Лиза Кутузова уже много лет счастлива в браке с бизнесменом и музыкантом Ростиславом Пироговым. У пары двое детей, дочери Лизы Кутузовой и Ростислава Пирогова в этом году исполнится восемь лет, а сыну — шесть.
Лиза Кутузова за эти годы ни разу не показала поклонникам лиц дочери и сына и не озвучила их имена. Она, в принципе, крайне редко делится семейными снимками в Сети.
Накануне экс-участница реалити решила показать свою семью целиком. Лиза Кутузова разместила фото, на котором запечатлена с мужем и детьми. Дочка стоит рядом с ней, сын — с мужем.
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Лиза Кутузова с мужем и детьми. Фото: соцсети
«Моя семейка Адамс», — подписала кадр Лиза Кутузова.
А когда подписчики спросили, на кого же похожи дети, которых постоянно показывают со смайлами на лицах, Лиза тут же ответила.
«Я думаю, сын мой. А дочка — муж», — написала Лиза Кутузова в комментариях.
Сейчас семья находится в Испании, где у нее есть недвижимость. Лиза Кутузова сообщила, что в этой стране у них с мужем дела, которые не позволяют им пока вернуться в Россию.