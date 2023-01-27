Стало известно, где находится замолчавший почти год назад Владимир Познер

Известный тележурналист, работавший на Первом канале, Владимир Познер уже почти год как пропал из поля зрения своих поклонников.

Владимир Познер не ведет никаких программ на телевидении, не комментирует событий в соцсети, что делал раньше довольно часто, и вообще пропал из общественного пространства.

Как выяснилось, телеведущий покинул Россию и сейчас находится в Париже. Накануне Владимира Познера и его супругу видели на премьере спектакля Ренаты Литвиновой в Париже.