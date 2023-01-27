Стало известно, где находится замолчавший почти год назад Владимир Познер

Известный тележурналист, работавший на Первом канале, Владимир Познер уже почти год как пропал из поля зрения своих поклонников.
Владимир Познер не ведет никаких программ на телевидении, не комментирует событий в соцсети, что делал раньше довольно часто, и вообще пропал из общественного пространства.
Как выяснилось, телеведущий покинул Россию и сейчас находится в Париже. Накануне Владимира Познера и его супругу видели на премьере спектакля Ренаты Литвиновой в Париже.
«Вчера в Париже в театре Hebertot прошла премьера спектакля Ренаты Литвиновой «Кактус». Среди гостей вечера, как писали раньше, были замечены Сергей Капков и Владимир Познер с супругой. Остальные приехали не из дальнего зарубежья, а из соседних кварталов», — так начала рецензию на спектакль кинокритик Зинаида Пронченко, побывавшая на спектакле Ренаты Литвиновой.
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Ренате Литвиновой, судя по всему, рецензия на ее работу понравилась, она сделала репост в своем телеграм-канале.