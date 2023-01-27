Побережье видно из окна: Юлия Ковальчук похвасталась шикарным домом в Испании

Известная певица Юлия Ковальчук похвасталась в соцсетях своим домом в Испании, на побережье Коста-Брава. На фото, выложенных в ее аккаунте, она позирует с блинчиками, которые она сама приготовила для семьи.

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Подписчики смогли полюбоваться и шикарным видом на побережье, который открывается из окна особняка. Как известно, Ковальчук неплохо знает испанский язык, пандемию 2020 года и связанную с ней самоизоляцию она использовала как раз для того, чтобы «подтянуть» разговорный испанский.

Так что в красивом доме в Испании Юлия, по ее признанию, чувствует себя вполне уверенно, сообщает издание Аrgumenti.ru.