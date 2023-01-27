«Меня не пугает ситуация остаться без денег»: Нелли Уварова призналась, что не умеет копить

Нелли Уварова

Нелли Уварова на сцене театра. Фото: Global Look Press

Лишь в последние годы актриса стала задумываться о гонорарах.

В новом интервью актриса Нелли Уварова рассказала о своем отношении к деньгам. 42-летняя звезда сериала «Не родись красивой» назвала себя непрактичным человеком.

«Деньги — всего лишь деньги. Условность. Навязанная ценность. Я непрактичный человек во многом. Но в последние три года напоминаю себе о важности гонорара, так как жизнь стала очень нестабильной и впереди может не быть работы или заработка», — цитирует артистку издание WomanHit.

«У меня никогда не получалось копить. И я никогда не жалела об этом. Меня пугает болезнь близких, ощущение беспомощности в этот момент. Но не ситуация остаться без денег».

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Нелли добавила, что выбор «семья или карьера» у нее не стоит. Близкие люди давно стоят на первом месте в ее приоритетах.

Напомним, что Уварова получила новую яркую роль в четвертом сезоне популярного сериала «Сожержанки».

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