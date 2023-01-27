«Меня не пугает ситуация остаться без денег»: Нелли Уварова призналась, что не умеет копить

В новом интервью актриса Нелли Уварова рассказала о своем отношении к деньгам. 42-летняя звезда сериала «Не родись красивой» назвала себя непрактичным человеком.

«Деньги — всего лишь деньги. Условность. Навязанная ценность. Я непрактичный человек во многом. Но в последние три года напоминаю себе о важности гонорара, так как жизнь стала очень нестабильной и впереди может не быть работы или заработка», — цитирует артистку издание WomanHit.

«У меня никогда не получалось копить. И я никогда не жалела об этом. Меня пугает болезнь близких, ощущение беспомощности в этот момент. Но не ситуация остаться без денег».