Брат Бориса Моисеева намерен бороться за наследство

Брат Бориса Моисеева, который проживает в Канаде, уже нанял адвоката, который должен помочь ему стать владельцем всего состояния артиста. Поговаривают, что 84-летний Маркс появится в Москве не сегодня-завтра и будет сам контролировать вопрос с наследством. Однако Маркс Толкач не подтверждает эту информацию.

«Не верьте ни одному слову. Я даже не знаю, откуда появилось, что я вылетаю в Россию. Я живу в Канаде: и уже не мальчик. Слежу за делами отсюда. Мы часто общаемся с адвокатом — он делает все, что нужно. Поэтому пока в Москву я не собираюсь лететь», — сказал брат звезды в интервью.

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Он добавил, что намерен разобраться с причинами смерти Бориса Моисеева.