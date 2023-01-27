Киркорова санкции не остановят: адвокат прокомментировал поездку певца в Штаты

Отправившийся в Америку певец Филипп Киркоров сможет легко вернуться в Россию, даже если США наложат на него санкции. Об этом рассказал адвокат артиста Александр Добровинский.
«Санкции не обозначают тюремное заключение в маленькой тюрьме или в большой тюрьме (имеется в виду конкретная тюрьма или вся Америка. — Прим. авт.). Так что Филиппа Бедросовича точно выпустят из страны», — прокомментировал юрист сайту Teleprogramma.pro.
«Напомню, что некоторые люди, находящиеся под санкциями, довольно спокойно выехали из недружественных им и России стран».
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Еще в конце 2022 года за океаном пошли разговоры о том, что неплохо бы закрыть пророссийского певцу въезд в Америку, где у него имеется недвижимость. Ранее Добровинский прокомментировал эти намерения.