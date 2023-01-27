Игорь Саруханов тихо женился в седьмой раз

Что мешает мужчине жениться в 66 лет? Да лишь бы любовь была!
На днях выяснилось, что певец Игорь Саруханов связал себя узами брака в седьмой раз. Скромная свадьба состоялась 26 декабря 2022 года. Новой избранницей артиста стала дизайнер Леся Садовская.
«Какая разница, какой раз я женился? Седьмой, пятый или миллионный – не играет никакой роли, — цитирует Саруханова «АиФ». — Самое главное, чтобы брак был прочным. Я так к этому отношусь. Я хотел детей. Не получалось. Слава Богу, в предыдущем браке получилось. Мы с Татьяной (Костычевой. — Прим. авт.) давно разошлись, но человеческие отношения сохранили. Детей содержу».
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Новую возлюбленную исполнитель хита «Скрипка-лиса» встретил по работе. Несколько лет Садовская одевала певца. А в ноябре прошлого года Игорь сделал ей предложение.
«Особенно не афишировали это событие, отметили в узком кругу в ресторане на Комсомольском проспекте, где мы живем. Глядя на свою красавицу-жену, я написал новый трек «Одна на миллион», и его очень хорошо приняли», — говорит Саруханов.
Напомним, в конце 2021 года певец развелся с шестой женой Татьяной Костычевой после семи лет брака. Бывшие супруги воспитываю дочь Розалию. Также Игорь по-отечески относится к Любови — дочери Костычевой от первого брака. Свое наследство артист собирается оставить обеим девочкам.