Виктория Лопырева хочет пристроить сына в лучшую школу Дубая

Сынишка «Мисс Россия — 2003» Виктории Лопыревой растет в Дубае, куда его мама перебралась несколько дней назад. 5 февраля Марку Лео исполнится четыре года.
Недавно звездная мама отдала мальчика в детский сад за тысячу евро в месяц, но уже готовится к тому, что скоро он пойдет в подготовительный класс. А школу для наследника Виктория присмотрела самую лучшую, какая только может быть в Дубае.
«Сегодня была на собеседовании в самой крутой школе. Даже на тур в нее не попасть. Почему дети так быстро растут?» - поделилась Лопырева в социальной сети.
Виктория Лопырева с сыном. Фото: соцсети
Знаменитая блондинка уверена, что подбирать учебное заведение нужно как можно раньше. И, побывав на экскурсии в одной из лучших школ Эмиратов, она настолько впечатлилась, что теперь готова на все, лишь бы ее сын учился именно там.
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Модель добавила, что за последний год в Дубай перебрались многие российские семьи переехали, так что теперь у Марка Лео много приятелей. А какие, интересно, у него будут друзья в элитной арабской школе?
По материалам «Комсомольской правды».