Виктория Лопырева хочет пристроить сына в лучшую школу Дубая

Сынишка «Мисс Россия — 2003» Виктории Лопыревой растет в Дубае, куда его мама перебралась несколько дней назад. 5 февраля Марку Лео исполнится четыре года.

Недавно звездная мама отдала мальчика в детский сад за тысячу евро в месяц, но уже готовится к тому, что скоро он пойдет в подготовительный класс. А школу для наследника Виктория присмотрела самую лучшую, какая только может быть в Дубае.