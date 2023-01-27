Выписанный из больницы Михалков собирается выйти на сцену в начале февраля

Выписанный из больницы актер и режиссер Никита Михалков рвется на сцену. 26 января он сообщил поклонникам, что 6 и 7 февраля будет играть в спектакле «12» в Театре сатиры.

«12» – спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде; серьезный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?» - пишет Михалков в Telegram.

И ему не терпится еще раз рассказать эту вечно актуальную историю.