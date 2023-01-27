Выписанный из больницы Михалков собирается выйти на сцену в начале февраля

Выписанный из больницы актер и режиссер Никита Михалков рвется на сцену. 26 января он сообщил поклонникам, что 6 и 7 февраля будет играть в спектакле «12» в Театре сатиры.
«12» – спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде; серьезный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?» - пишет Михалков в Telegram.
И ему не терпится еще раз рассказать эту вечно актуальную историю.
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Напомним, 5 января 77-летнего режиссера госпитализировали в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Три недели страна беспокоилась за светило российской культуры, но 24-го числа Никита Сергеевич был благополучно выписан из больницы.