Принц Уильям отчитал свою жену за болтовню

26 января принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили благотворительную организацию Windsor Foodshare, которая занимается раздачей еды для бедных.

Члены британской королевской семьи помогли собрать посылки с продуктами питания и пообщались с волонтерами. Причем, пока Уильям усердно занимался первым, его жена активно проявила себя во втором.

В конце концов принцу это надоело, и он осадил Кейт.

«Извините, здесь слишком много болтовни!» - сказал Уильям на весь зал.

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Об этом сообщается на странице королевской семьи в Twitter, с пометкой, что замечание было сделано в шутку, и все присутствующие посмеялись. Но в каждой шутке есть доля шутки, согласны?