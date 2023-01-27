Сильвестр Сталлоне опроверг, что подкупал Памелу Андерсон подарками ради звездного романа

В своем новом документальном фильма (выйдет на Netflix 31 января) Памела Андерсон рассказала, как к ней подкатывал Сильвестр Сталлоне в те годы, когда она стала известной в Голливуде. «Рокки» якобы предлагал эффектной блондинке квартиру и Porsche, только бы она согласилась быть его девушкой. Но ему нужен был только пира, а не любовь, поэтому актриса отказала завидному кавалеру.

Но это все со слов 55-летней Памелы, а вот 76-летний Сильвестр опровергает, что когда-либо делал подобные предложения.