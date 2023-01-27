Тоби Магуайр с удовольстивием снимется в пятом фильме про Человека-паука

Издательство Marvel готовится выпустить новую книгу под названием «Человек-паук: Нет пути домой: официальные материалы фильма», в которой представлены интервью с актерами блокбастера 2021 года.

Так, 47-летний Тоби Магуайр рассказывает в этом издании, что он с нетерпением ждал, когда его снова пригласят играть Человека-паука после фильмов «нулевых». Когда ему позвонили, он тут же согласился приехать. Не без нервов от возвращения к старой роли, но ему очень хотелось сыграть с другими талантливыми актерами Marvel.

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