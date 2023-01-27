Исподним наружу: Волочкова в жакете на голое тело сверкнула интимным

Анастасия Волочкова накануне показала подписчикам свой визит в медицинский центр. Звезда нарядилась в яркий желтый костюм, правда, жакет надела на голое тело. И все увидели, что под ним, кроме лифчика, нет ничего. Потому что лацканы жакета то и дело раскрывались широко, демонстрируя интимную зону балерины.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
Самой Волочковой, судя по всему, понравилось демонстрировать оголение. Сначала на свой день рождения она сверкнула голыми чреслами, заставив людей усомниться в наличии у нее трусиков. А теперь вот щеголяет с откровенным декольте, демонстрируя запретное.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети