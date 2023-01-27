Новости шоу-бизнеса: Лорак провела концерт в поддержку соотечественников, вдова Кобзона госпитализирована, Слепаков спел про гибель русских

Вдова Кобзона попала в больницу с сердцем
72-летняя вдова Иосифа Кобзона Нелли была госпитализирована в московскую больницу из-за проблем с сердцем. По данным прессы, еще несколько дней назад она почувствовала недомогание и слабость.
Слепаков спел про гибель русских
Семен Слепаков сочинил песню про гибель русских бойцов. Соотечественники, услышав сие творчество, оказались шокированы.
Внук Пугачевой вкалывает в Америке
Никита Пресняков сбежал за океан и теперь живет в Лос-Анджелесе. Там он вынужден вкалывать, чтобы обеспечить семью – жена тоже к нему прилетела, под Новый год.
Лорак провела концерт в поддержку соотечественников
Ани Лорак провела акустический концерт в поддержку соотечественников. Она попросила фолловеров переводить средства нуждающимся украинцам.
Ваенга размазала Карнавал
Елена Ваенга размазала Валю Карнавал за то, что та не знает нотную грамоту. И отправила ее на кухню, запретив петь на сцене.