Новости шоу-бизнеса: Лорак провела концерт в поддержку соотечественников, вдова Кобзона госпитализирована, Слепаков спел про гибель русских

Вдова Кобзона попала в больницу с сердцем

72-летняя вдова Иосифа Кобзона Нелли была госпитализирована в московскую больницу из-за проблем с сердцем. По данным прессы, еще несколько дней назад она почувствовала недомогание и слабость.

Слепаков спел про гибель русских

Семен Слепаков сочинил песню про гибель русских бойцов. Соотечественники, услышав сие творчество, оказались шокированы.

Внук Пугачевой вкалывает в Америке

Никита Пресняков сбежал за океан и теперь живет в Лос-Анджелесе. Там он вынужден вкалывать, чтобы обеспечить семью – жена тоже к нему прилетела, под Новый год.

Лорак провела концерт в поддержку соотечественников

Ани Лорак провела акустический концерт в поддержку соотечественников. Она попросила фолловеров переводить средства нуждающимся украинцам.

Ваенга размазала Карнавал

Елена Ваенга размазала Валю Карнавал за то, что та не знает нотную грамоту. И отправила ее на кухню, запретив петь на сцене.