Клава Кока показала свою «щель порока»: интимной зоне певицы посвятили песню (видео)

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Краш» Клава Кока отдыхала в Дубае. Звезда снимала клип и успела взбудоражить народ, сев за руль спорткара без юбки. Более того, в соцсети красотка продемонстрировала оголенный низ, засветив свою «щель порока». Получилось пикантно, а Интернет взорвался от увиденного.

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В ответ на жест Коки поклонники начали слагать стихи и куплеты. Один из фолловеров даже спел про интимное место певицы. Сама Кока, видя, какой фурор она произвела, посмеялась над своей «щелью порока». «Ушла в народ», - обрадовалась артистка.