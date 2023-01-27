«Какая же гнида, жалкая, мерзкая»: Соловьев размазал Слепакова после его скандальной выходки

Телеведущий Владимир Соловьев в своей вечерней передаче высказался о скандальной выходке Семена Слепакова, который накануне представил в Сети свое новое творчество – песню «Колыбельная». В ней он, как обнаружили многие, поглумился над гибелью россиян. Соловьев не стал выбирать выражений. Он высказал все, что думает о Слепакове.

«Ну какая же гнида Семен Слепаков. Жалкая, мерзкая гнида. Не человек. Вот просто кусок дерьма. И смотришь на них и думаешь, ведь сколько лет прямо вот с причмокиванием брали деньги у всей власти, у кого угодно. Какие же жалкие… Сема, знаешь, ты, конечно, совсем не мужик, ты — такая жалкая мерзкая скотина», - разразился в адрес шоумена Соловьев.

Напомним, что шоумен Слепаков покинул Россию весной 2022 года. Он обосновался в Израиле и начал пристально следить за происходящим в России, чтобы побольнее задеть соотечественников.

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