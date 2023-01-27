«Не нужно бегать по рынку»: специалист рассказал, действительно ли товары на маркетплейсах дешевле

Стало известно, выгоднее ли покупать товары на маркетплейсах, чем в обычных магазинах.
Специалист отметил, что на торговых онлайн-площадках продукция будет дешевле. Товар продавцов на маркетплейсах из одной категории стоит примерно одинаково. Иначе начнется жесткая конкуренция с вытеснением продавцом с более высокими ценами.
«Ответьте себе на вопрос, какова вероятность того, что 10 палаток подряд буду продавать один и тот же товар? Естественно, нулевая. На рынке идентичный товар обычно рассредоточен по всему периметру и предложений не так много», – обозначил предприниматель.
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«На маркетплейсе все по-другому. Здесь на ваш запрос сервис выдает предложения более 10-20 продавцов. Вам не нужно бегать по рынку, чтобы сравнить их. Вы делаете это в течение нескольких минут и даже не выходя из квартиры», – добавил Павел Шевченко в беседе с vnimanie.pro.
На маркетплейсах продавцам приходится бороться за внимание покупателя. Желающего приобрести товар может даже не смущать цена, а он просто не заметит селлера.
Напомним, ранее в феврале появится система по контролю товаров с истекшим сроком годности.