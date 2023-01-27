Сила пуш-ап: Севастьянова показала соблазнительную «ложбинку греха», вытянув губки

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова привыкла к повышенному вниманию поклонников. Красотке нравится волновать подписчиков смелыми фотографиями, а в ответ получать восторженные комплименты. Ракурсы, которые выбирает для снимков Каролина, чуть ли не сводят с ума добрую половину ее фанатов.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На этот раз, общаясь с подписчиками, Севастьянова вытянула губки в поцелуе и сделала селфи, продемонстрировав соблазнительное декольте. Откровенное зрелище с «ложбинкой греха», образовавшейся благодаря пуш-ап, получилось запоминающимся – люди не поскупились на лестную обратную связь.