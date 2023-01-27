«Сглазили»: беременная Ольга Орлова напугала поклонников печальной новостью

45-летняя ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова уже на сносях. Ей вот-вот рожать, но она по сию пору бьется с хейтерами и пытается доказать, что дочку вынашивает сама, а не щеголяет с накладным животом. И накануне вышла на связь с подписчиками, сообщив печальную новость.

«Кто там говорил, что у меня лицо не отекает, губы не расплылись, нос не расплылся? Сглазили! Вот смотрите, уже все выдает. Реально уже стараюсь не пить на ночь, но все равно лицо отекает», - напугала людей звезда.

Оказалось, что отеки на лице уже стали настоящей бедой для Орловой. И она не только отказывается утолять жажду перед сном, но и вынуждена искать безвредные средства по удалению излишков жидкости.

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