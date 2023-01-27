Сочная и спортивная: Рита Дакота поделилась пикантным снимком, на котором позировала в купальнике

Рита Дакота

Рита Дакота. Фото: соцсети 

Певица засветила выдающуюся грудь и стальной пресс.

Исполнительница Рита Дакота разместила в личном микроблоге снимки, которые были сделаны на пляже Бали.

Артистка похвасталась спортивной фигурой, позируя в купальнике цвета хаки. Округлые бедра блондинка прикрыла пестрой рубашкой.

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Риту окружали на памятном снимке подружки, которые тоже гуляли в купальниках.

Поклонники Дакоты остались в восторге от свежей фотографии исполнительницы в социальных сетях.

Рита Дакота в окружении подруг. Фото: соцсети 

Фолловеры Риты написали в комментариях под фото:

«Вот это красота!», «Рита, как вам удалось сделать такой пресс?», «Самая аппетитная».

Напомним, ранее телеведущая Алена Водонаева назвала стоимость увеличения своей груди.

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