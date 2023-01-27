Сочная и спортивная: Рита Дакота поделилась пикантным снимком, на котором позировала в купальнике

Исполнительница Рита Дакота разместила в личном микроблоге снимки, которые были сделаны на пляже Бали.
Артистка похвасталась спортивной фигурой, позируя в купальнике цвета хаки. Округлые бедра блондинка прикрыла пестрой рубашкой.
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Риту окружали на памятном снимке подружки, которые тоже гуляли в купальниках.
Поклонники Дакоты остались в восторге от свежей фотографии исполнительницы в социальных сетях.
Рита Дакота в окружении подруг. Фото: соцсети
Фолловеры Риты написали в комментариях под фото:
«Вот это красота!», «Рита, как вам удалось сделать такой пресс?», «Самая аппетитная».
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