Сочная и спортивная: Рита Дакота поделилась пикантным снимком, на котором позировала в купальнике

Исполнительница Рита Дакота разместила в личном микроблоге снимки, которые были сделаны на пляже Бали.

Артистка похвасталась спортивной фигурой, позируя в купальнике цвета хаки. Округлые бедра блондинка прикрыла пестрой рубашкой.

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Риту окружали на памятном снимке подружки, которые тоже гуляли в купальниках.

Поклонники Дакоты остались в восторге от свежей фотографии исполнительницы в социальных сетях.