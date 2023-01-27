Несчастье: стали известны печальные новости об уехавшей в Израиль Пугачевой

Алла Пугачева с прошлого года переехала в Израиль, куда увезла девятилетних двойняшек Лизу и Гарри. Там она их устроила в местную школу, правда, по слухам, отказалась от русского языка – преподавание ведется на иврите.

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Сама звезда в Новый год заявила друзьям, что сейчас по-настоящему счастлива и свободна. Но накануне стали известны печальные новости о Примадонне. Их поведала актриса Наталья Фатеева. Она сообщила, что Алла Борисовна на самом деле обманывает всех и на чужбине несчастна.

«Где вы видели, чтобы люди были счастливыми? Люди вообще счастливыми никогда не бывают. Алла же — человек, значит, она не исключение», - сообщила актриса сайту mk.ru.

К слову, Алла Пугачева занимается с детьми сама, оставленная главой семьи. Ее муж вынужден проводить жизнь вдали от родных в попытках заработать и обеспечить достойный уровень жизни, к которому они привыкли в России.