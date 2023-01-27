С зарплатой мужа не сравнится: стало известно, столько Полина Диброва зарабатывает на своем VIP-клубе

Стало известно, сколько получает бизнесвумен Полина Диброва от своего клуба для женщин.
Отметим, оказаться членом «Клуба Полины Дибровой» не так легко. Обитательницы Рублевки составляют большую часть VIP-сообщества жены Дмитрия Диброва.
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«Это женское сообщество, в нем сейчас двести пятьдесят женщин, Ежедневно в клубе проходит от трех до шести занятий», – отметила Полина.
Выяснилось, что основательница клуба не получает крупные суммы от своего дела. Несмотря на то, что в клубе только богатые леди. Например, после оплаты аренды помещения для проведения самого дорого мастер-класса клуба остается не больше 10 тысяч рублей.
«На занятия приходят в среднем по 5-6 человек. Так что большого дохода женский клуб Полине не приносит. В среднем мастер-класс по лепке добавляет в семейным 20-25 тысяч рублей», – отметили в Woman.ru.
Напомним, ранее в Минтруда рассказали, на сколько отличаются зарплаты мужчин и женщин.