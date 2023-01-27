С зарплатой мужа не сравнится: стало известно, столько Полина Диброва зарабатывает на своем VIP-клубе

Выяснилось, что основательница клуба не получает крупные суммы от своего дела. Несмотря на то, что в клубе только богатые леди. Например, после оплаты аренды помещения для проведения самого дорого мастер-класса клуба остается не больше 10 тысяч рублей.

«На занятия приходят в среднем по 5-6 человек. Так что большого дохода женский клуб Полине не приносит. В среднем мастер-класс по лепке добавляет в семейным 20-25 тысяч рублей», – отметили в Woman.ru.

Напомним, ранее в Минтруда рассказали, на сколько отличаются зарплаты мужчин и женщин.