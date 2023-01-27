«Это бред Охлобыстина»: мать Артура Смольянинова* раскрыла правду об избиениях Дарьи Мельниковой

Сбежавший из страны актер Артур Смольянинов* угодил в громкий скандал. Сначала общественный, а затем вскрылись нюансы его семейной жизни времен брака с «папиной дочкой» Дарьей Мельниковой. Крестный актера Иван Охлобыстин заявил, что, мол, Артур «сильно бил» Дашу.

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Свекровь Мельниковой слова звездного кума опровергает. Мария Смольянинова встала на защиту сына и подчеркнула – не было рукоприкладства.

«Я вообще ничего не комментирую, но избиений точно не было. Это бред сивой кобылы. То есть не сивой кобылы, а Ивана Охлобыстина», - цитирует свекровку Мельниковой сайт KP.RU.

Мария Смольянинова не понимает, почему Охлобыстин так сказал. У сына с женой всегда были, по ее словам, прекрасные отношения. А разошлись потому что разошлись. Однако, вспыльчивость характера кровиночки подтверждает.

«Вот на Дарью он не поднимал руку, а на журналистов поднимал. Когда его снимали тайком, через телефончик, то мог подойти и отнять телефон или еще что-нибудь. Он с журналистами был резок, в отличие от женщин», - отметила мать актера.

Добавим, что Мельникова была замужем за Смольяниновым* с 2013 по 2019 годы. Она родила ему двоих сыновей. Личную жизнь никогда не комментировала.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента