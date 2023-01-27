Сплошная нежнятина: Брутян похвасталась ежедневными подарками от Прилучного

Актер Павел Прилучный любит делать неожиданные сюрпризы своей жене. Зепюр Брутян неоднократно показывала в соцсетях, как ее радует звездный супруг.

Счастливая пара сыграла свадьбу летом 2022 года. Прилучный сходил с красоткой всего на пару свиданий. А потом признался, что нашел свое счастье в лице молодой актрисы.

Спустя полгода торжества девушка рассказала, что искра в их отношениях со временем не гаснет. Парочка по-прежнему наслаждается друг другом и часто не может расстаться надолго даже из-за работы. Поддерживать романтику в отношениях помогают приятные сюрпризы, которые Павел устраивает своей красотке.

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Брутян призналась, что Павел ежедневно с момента начала их отношений дарит ей живые цветы.