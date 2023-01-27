Сплошная нежнятина: Брутян похвасталась ежедневными подарками от Прилучного

Актер Павел Прилучный любит делать неожиданные сюрпризы своей жене. Зепюр Брутян неоднократно показывала в соцсетях, как ее радует звездный супруг.
Счастливая пара сыграла свадьбу летом 2022 года. Прилучный сходил с красоткой всего на пару свиданий. А потом признался, что нашел свое счастье в лице молодой актрисы.
Спустя полгода торжества девушка рассказала, что искра в их отношениях со временем не гаснет. Парочка по-прежнему наслаждается друг другом и часто не может расстаться надолго даже из-за работы. Поддерживать романтику в отношениях помогают приятные сюрпризы, которые Павел устраивает своей красотке.
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Брутян призналась, что Павел ежедневно с момента начала их отношений дарит ей живые цветы.
«С самого начала наших отношений почти каждый день я получаю красивые цветы. На одном свидании я как-то сказала, что люблю, когда в доме живые цветы. А Паша ответил, что помнит об этом еще со съемок. И действительно я вспомнила, как на съемках сериала в крайний съемочный день всем актерам вручали цветы. Прощаясь и благодаря всех, я произнесла: «очень люблю, когда в доме красивые свежие цветы», - поделилась со своими подписчиками Зепюр в блоге.
Актриса показала видео, в котором показала часть цветов, что ей подарил супруг за все время их романа. По ее словам, проявление внимания со стороны мужа доказывает его глубокие чувства к ней. Подписчики согласились с Брутян и восхитились тем, какой актер действительно большой романтик.