Теперь еще и модель: Даня Милохин попробовал себя в новом амплуа

Исполнитель Даня Милохин принял участие в модном показе в Дубае.

Не так давно Милохин прилетел из США в Дубай. Знаменитость оставил своих коллег и бывшую девушку. И теперь Даню Милохина часто видят в компании блогера Юлии Гаврилиной. Примечательно, что раньше артистка была возлюбленной Милохина.

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Пока фанаты гадают, что между Юлией и Даней, Милохин попробовал себя в роли модели.