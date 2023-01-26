Теперь еще и модель: Даня Милохин попробовал себя в новом амплуа

Исполнитель Даня Милохин принял участие в модном показе в Дубае.
Не так давно Милохин прилетел из США в Дубай. Знаменитость оставил своих коллег и бывшую девушку. И теперь Даню Милохина часто видят в компании блогера Юлии Гаврилиной. Примечательно, что раньше артистка была возлюбленной Милохина.
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Пока фанаты гадают, что между Юлией и Даней, Милохин попробовал себя в роли модели.
Даня Милохин на показе. Фото: соцсети
Милохин прошелся по бутику, который только открыл друг артиста. Знаменитость представил вещи этого магазина и испытал на себе особенности модельного бизнеса. Милохин опубликовал в своем микроблоге кадры с показа.
Напомним, ранее сбежавший в Америку Даня Милохин купил часы за два миллиона рублей.