Ненормативная лексика в песнях для аудитории 12+: на Егора Крида пожаловались в Генпрокуратуру

Исполнителя Егора Крида привели в качестве плохого примера к занятиям по теме «Медиаграмотность и цифровая гигиена».

Депутата Госдумы заинтересовала реклама шоу Егора Крида в школьных методических материалах. Крид приглашает школьников на свои концерты. При этом в Telegram-канале Егора есть материалы с ненормативной лексикой. А на афишах артиста есть маркировка 12+. Это и смутило парламентария.

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