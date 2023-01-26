Ненормативная лексика в песнях для аудитории 12+: на Егора Крида пожаловались в Генпрокуратуру

Исполнителя Егора Крида привели в качестве плохого примера к занятиям по теме «Медиаграмотность и цифровая гигиена».
Депутата Госдумы заинтересовала реклама шоу Егора Крида в школьных методических материалах. Крид приглашает школьников на свои концерты. При этом в Telegram-канале Егора есть материалы с ненормативной лексикой. А на афишах артиста есть маркировка 12+. Это и смутило парламентария.
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«23 января темой занятия «Разговоров о важном» была заявлена «Медиаграмотность и цифровая гигиена». В качестве методического материала к занятиям по этой теме приложено видеообращение автора-исполнителя Егора Крида», – процитировали депутата News.ru.
Напомним, ранее Алена Водонаева рассказала, за что на нее обиделся Егор Крид.